Беларусь и Россия обсудили методологию формирования цен на общем нефтяном рынке ЕАЭС

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Методология формирования цен на нефтепродукты на общих рынках нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, которые планируется создать в 2025 году, обсуждалась сегодня в Минске во время круглого стола "Рынки нефти и нефтепродуктов. Опыт Российской Федерации". Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Круглый стол прошел с участием заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолия Голомолзина и вице-президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Антона Карпова.

"Работаем над методологией формирования доступа к рынкам нефти и нефтепродуктов и формирования цены. Специалисты концерна уже посетили Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу, посмотрели, как ведутся торги, формируется стоимость нефти на внутреннем рынке России, как обеспечивается доступ для желающих приобрести ее. Отработаны и другие вопросы, в сумме это будет воплощено в программе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС", - сказал Игорь Ляшенко.

Анатолий Голомолзин добавил, что в ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с развитием биржевой торговли. "Это инструмент, который позволяет гибко сбалансировать ситуацию на рынке. Биржевая торговля должна быть открытой, прозрачной, бизнес и потребители должны понимать, каким образом формируются цены, как управлять рисками, - пояснил он. - Мы принимаем меры для установления справедливой конкуренции на всех этапах: в нефтедобыче, нефтепереработке, розничной реализации. Это способствует в том числе надежному топливообеспечению".

Игорь Ляшенко напомнил, что проект решения Высшего Евразийского экономического совета "О формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов" предусматривает утверждение соответствующих программы и плана мероприятий. Первый этап программы предусматривает до 2021 года создание организационной и методологической основы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, гармонизацию законодательства государств - членов. Во время второго этапа (2021-2024 годы) планируется подготовка и согласование уполномоченными органами государств - членов проекта международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов. До 1 января 2025 года ожидается вступление в силу данного договора.

Правительство Беларуси определило концерн "Белнефтехим" регулирующим органом по вопросам энергетической политики в части формирования общих рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Основными задачами их формирования и функционирования является недискриминационный доступ участников на рынки всех государств - членов ЕАЭС, создание экономических механизмов для эффективной работы нефтехимических отраслей, а также благоприятных условий для привлечения инвестиций в данную сферу.-0-