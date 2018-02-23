Беларусь и Россия планируют обсудить интеграционные проекты в марте-апреле - Семашко

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют вернуться к обсуждению интеграционных проектов в марте-апреле, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко перед началом итоговой коллегии Министерства промышленности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко напомнил, что в апреле прошлого года была достигнута договоренность, что Беларусь и Россия предложат друг другу по три интеграционных проекта. "Мы предложили четыре, сейчас рассматриваем. Этот процесс немного замедляется, потому что Россия сейчас живет большими событиями. Думаю, что в марте-апреле мы возобновим эти переговоры", - сказал вице-премьер.

Он рассказал, что речь идет об обсуждении совместных проектов на таких предприятиях, как МАЗ-ГАЗ, "Пеленг" - "Роскосмос", "Интеграл" - "Росэлектроника". "Есть и четвертый возможный проект: мы приступаем к строительству по сути дела нового завода "Гродно-Азот". Это большой проект, мы сами его уже начали - сделано обоснование, бизнес-план, открыта кредитная линия. Мы сейчас на стадии выбора генподрядчика, та или иная российская компания тоже может участвовать в этом проекте", - отметил Владимир Семашко.

Комментируя предложение посла России в Беларуси Александра Сурикова создать союзный трактор, заместитель премьер-министра подчеркнул, что это пока только идея. "Мы пока всерьез это не рассматриваем, не работаем", - пояснил он.-0-