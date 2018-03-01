1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют в марте завершить разработку механизма снятия взаимных ограничений по поставкам продукции животноводства, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Драматизировать ситуацию не стоит, наша делегация в начале недели отработала в Москве: провели встречи со всеми заинтересованными с российской стороны, довели позицию белорусской стороны. Договорились о том, что резких решений не будет до 6 марта. В настоящее время мы отрабатываем механизм полного снятия всех вопросов, которые возникли к белорусской стороне со стороны коллег из Российской Федерации. Надеемся, что все документы, которые будут приняты за этот период, позволят урегулировать ситуацию", - подчеркнул начальник главного управления.

По словам Алексея Богданова, Беларусь сейчас кропотливо работает над разработкой балансов спроса и предложения поставок в Россию белорусского продовольствия. "В частности, по просьбе российской стороны будут разработаны уточненные конкретизированные объемы поставок мясо-молочной продукции вплоть до разбивки помесячной поставки критических товаров, таких как сухое молоко. Кроме того, в марте планируем завершить работу над дорожной картой по механизму снятия взаимных ограничений по поставкам продукции животноводства, а также планируем завершить работу над балансами и провести совместную коллегию - опять же в марте текущего года", - отметил он.

Дата и место совместной коллегии аграрных ведомств пока не определены.

Представитель Минсельхозпрода уточнил, что балансы будут корректироваться с учетом мнения российской стороны, которое было получено во время переговоров в Москве. При этом начальник главного управления ВЭД не исключает, что объем поставок сухого молока может быть сокращен.

Алексей Богданов подчеркнул, что ведомство активно работает над диверсификацией экспорта. "Молочная продукция поставляется в 46 стран мира. И мы постоянно работаем над диверсификацией нашего экспорта. Уже в прошлом году, если брать в натуральном выражении, меньше поставили сухого молока на российский рынок. И эта работа будет продолжена", - констатировал он.

В 2017 году Беларусь поставила в Россию около 4 млн т молока и 330 тыс. т мяса.-0-