Беларусь и Россия подписали балансы о поставках продукции АПК на 2019 год

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Балансы о поставках продукции АПК на 2019 год подписаны сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Документы с белорусской стороны подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, с российской - заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.

Как сообщалось, Беларусь в 2019 году планирует поставить в Россию около 320 тыс. т мясной продукции, или на 11% больше уровня 2018 года. Объемы поставок молочной продукции также вырастут - до 3,7 млн т, или на 2,6%.-0-