20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают работать над сближением позиций по поставкам нефтепродуктов, сообщил журналистам зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодня переговоры еще не завершены, идет определенное сближение позиций. Давать некие комментарии в отношении того, чем они завершатся, я считаю преждевременным", - сказал Владимир Сизов.
Ранее сообщалось о намерении России ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь.-0-
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