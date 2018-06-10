Беларусь и Россия смогут достичь снятия проблемных вопросов - Русый

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия смогут достичь снятия проблемных вопросов с приходом новой команды в правительстве братской страны. Такое мнение высказал в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, сообщает БЕЛТА.

"Вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - это опытные люди, не по наслышке знающие работу. Алексей Васильевич прошел путь министра сельского хозяйства и вице-премьера, руководил мощнейшей Воронежской губернией. Сделал очень много, поэтому он знает, что делать. Я думаю, что с такой командой будут выстроены нормальные отношения, которые позволят снять эти барьеры, во многом искусственные, и дать возможность людям зарабатывать спокойно и уверенно", - сказал Михаил Русый.

Оценивая в целом сотрудничество Беларуси и России в агросекторе, Михаил Русый отметил его достаточно высокий уровень. По его словам, осталось доработать некоторые вопросы, касающиеся аграрной политики двух стран.-0-