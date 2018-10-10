Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы по нефтепродуктам до конца 2018 года и на 2019 год

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь текущего года и на весь 2019 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

По информации пресс-службы, сегодня в Москве состоялась встреча вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака, в которой принял участие министр энергетики РФ Александр Новак. Обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

"По итогам переговоров Игорь Ляшенко и Александр Новак подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год", - проинформировали в российском Минэнерго.-0-