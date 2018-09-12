12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия создадут экспертный совет по вопросам развития конкуренции на значимых рынках. Такая договоренность достигнута во время первого совместного заседания Коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Президиума Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), которое состоялось в режиме видеоконференции. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Во время заседания обсуждались вопросы выстраивания совместной работы МАРТ и ФАС России по развитию конкуренции на общем рынке двух стран. В первую очередь такая работа будет проводиться на значимых для государств рынках товаров и услуг.

Стороны достигли договоренности о необходимости создания совместного Белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на значимых рынках. В его состав войдут представители антимонопольных органов. Кроме того, предполагается, что в зависимости от рассматриваемого вопроса в Экспертный совет будут приглашаться представители иных органов государственной власти, бизнес-сообществ Беларуси и России.

По итогам заседания принято решение одобрить предложение о подготовке проекта положения об Экспертном совете и поручить МАРТ и ФАС России начать процедуру переговоров и подписания данного межведомственного договора.

Сопредседателями Экспертного совета избраны: от Беларуси - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, от России - руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Кроме того, в ходе заседания стороны договорились проработать перечень приоритетных рынков и вопросов для обсуждения на заседании Экспертного совета. России уже предложен соответствующий перечень.

Рабочее совещание по вопросам деятельности Экспертного совета, где будут обсуждаться предложения сторон по перечню приоритетных рынков, состоится во время Недели конкуренции в России 25-27 сентября в Сочи.-0-