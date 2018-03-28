Беларусь и Санкт-Петербург утвердили объемы поставок белорусского продовольствия в 2018 году

28 марта, Санкт-Петербург /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Санкт-Петербург утвердили объемы и номенклатуру поставок в северную российскую столицу белорусского продовольствия в 2018 году. Соответствующий документ подписан по итогам состоявшегося сегодня в Санкт-Петербурге с участием премьер-министра Беларуси Андрея Кобяков 10-го заседания белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

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