7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Смоленская область намерены развивать сотрудничество в области льноводства. Об этом шла речь во время заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Смоленской области под председательством министра транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолия Сивака и заместителя губернатора Смоленской области Ростислава Ровбеля. Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

В заседании приняли участие представители республиканских и региональных органов государственного управления, концернов, предприятий и организаций Беларуси и Смоленской области России. Стороны рассмотрели вопросы о привлечении подрядчиков и финансовых партнеров из Беларуси для завершения строительства объектов в Смоленской области, расширении взаимодействия между Смоленской областью и Беларусью по выращиванию и переработке льна, в том числе в части производства и использования льноуборочной техники, кооперации в области промышленности.

Также обсуждались вопросы использования международного аэропорта Витебск для организации авиаперевозок граждан России и Беларуси в города Краснодарского края, Санкт-Петербург и другие города России, а также организации прямого железнодорожного сообщения между Витебском и Смоленском.

Кроме того, состоялась рабочая встреча министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, во время которой обсуждались вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Обе стороны убеждены, что достигнутые решения позволят в текущем и последующих годах реализовать в полной мере имеющийся потенциал в промышленной, сельскохозяйственной, строительной и транспортной сферах.

В 2017 году товарооборот Беларуси и Смоленской области составил более $4,1 млрд, или 113,7% к уровню 2016 года. Тенденция роста товарооборота сохранилась и в первом квартале 2018 года. Так, за январь-март 2018 года товарооборот составил более $1,1 млрд, или 100,6% к аналогичному периоду прошлого года.-0-