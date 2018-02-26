Беларусь и Смоленская область наметили программы сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве и льноводстве

26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Смоленская область наметили конкретные программы сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве и льняной отрасли. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи с делегацией Смоленской области во главе с губернатором Алексеем Островским, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол отметил, что объем взаимной торговли между Беларусью и Смоленской областью имеет положительную тенденцию, по итогам прошлого года он превысил $4 млрд. Вместе с тем стороны пришли к выводу, что потенциал двустороннего сотрудничества далеко не реализован. "Мы обсудили весь спектр наших отношений", - сказал Игорь Петришенко.

На переговорах отдельное внимание было уделено наращиванию поставок белорусской сельскохозяйственной, пассажирской, дорожно-строительной и коммунальной техники, продуктов питания, развитию взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Кроме того, стороны обсудили подготовку к Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в сентябре в Могилевской области.

"Мы заинтересованы в локализации на территории Смоленской области ряда производств белорусской продукции, - добавил губернатор Алексей Островский. - В первую очередь, Минского тракторного завода, потому что эта продукция востребована не только в нашем регионе, но и в соседних".

Смоленская область занимает третье место по объему товарооборота с Беларусью среди регионов России. В 2017 году объем взаимной торговли составил $4 млрд 161,8 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 13,7%. При этом белорусский экспорт возрос на 31%, импорт из Смоленской области - на 8,9%.-0-