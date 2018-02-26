Беларусь и Таджикистан 5-6 марта рассмотрят в Душанбе вопросы торгово-экономического сотрудничества

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание таджикско-белорусской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества пройдет 5-6 марта в Душанбе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов сегодня встретился с министром сельского хозяйства Таджикистана, сопредседателем межправительственной таджикско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Иззатуло Саттори.

Стороны рассмотрели тематику организации 12-го заседания межправкомиссии и подготовки визита белорусской правительственной делегации во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем.-0-