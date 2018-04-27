27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Татарстан продолжают наращивать товарооборот в нефтехимии и машиностроении. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на белорусско-татарстанском полимерном форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Сизов отметил, что в 2017 году была выполнена задача по достижению товарооборота между Беларусью и Татарстаном в размере $1 млрд. "Товарооборот в 2017 году составил $1,2 млрд и по сравнению с 2016 годом увеличился на 56,5%. Такая же положительная динамика наблюдается в 2018 году. В январе-феврале текущего года товарооборот между республиками составил около $200 млн, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Экспорт растет как по позиции нефтехимической продукции, так и продукции предприятий Минпрома, сотрудничество между странами активно в области машиностроения", - сказал он.

Касательно нефтехимии, в Татарстан экспортируются в основном шины, сырье, необходимое для химического синтеза и получения шинной продукции. Основу импорта Татарстана в Беларусь составляют нефть и нефтепродукты.

По словам Владимира Сизова, полимерный форум проводится по инициативе татарстанской стороны с целью увеличения товарооборота в области поставок химической продукции, есть заинтересованность и со стороны белорусских компаний. В форуме принимают участие 37 компаний, среди которых "Нижнекамскнефтехим", татарстанская электронная торговая площадка "ОнлайнКонтракт", предприятия концерна "Белнефтехим", холдинга "Белресурсы", Министерства промышленности Беларуси, другие профильные организации.

Деловое мероприятие проходит во время визита делегации Татарстана в Беларусь, в составе которой представители министерств и ведомств, деловых кругов. Делегация уже посетила МТЗ, МАЗ, завод "Полимир", "Нафтан", "Гродно Азот", "Белшину". Состоялись встречи и переговоры в Министерстве промышленности, концерне "Беллегпром", Национальном агентстве по туризму. На 28 апреля запланировано шестое заседание белорусско-татарстанской рабочей группы по развитию сотрудничества, где будут подведены итоги визита, дана оценка сотрудничеству регионов.

Концерн "Белнефтехим" по поручению правительства является ответственным за развитие белорусского сотрудничества с Татарстаном. Реализуется план мероприятий по сотрудничеству между правительствами Беларуси и Татарстана на 2017-2020 годы.-0-