Беларусь и Тульская область договорились о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Тульская область подписали протокол заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Документ подписан сегодня в рамках V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве. Свои подписи под ним поставили председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Тульской области прошло накануне в Минске. Стороны приняли решение о дальнейшем наращивании объемов товарооборота и углублении производственно-кооперационных связей, в том числе в реализации совместных научных и научно-технических проектов.

"Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет оказание поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, - отметили в пресс-службе ведомства. - Речь идет о содействии в поставках и реализации потребительских товаров, в том числе с помощью ярмарочной торговли. Кроме того, планируется укреплять связи между торгово-промышленными палатами Беларуси и Тульской области".

По информации пресс-службы "Беллегпрома", в рамках проведения Совета делового сотрудничества на V Форуме регионов подписано также соглашение о сотрудничестве на 2019 год между ОАО "Барановичское хлопчатобумажное объединение" и предпринимателем из Белгорода по поставке продукции в Российскую Федерацию на $1 млн.-0-