9 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Турция к концу года рассчитывают выйти на товарооборот в $1 млрд. Об этом сегодня шла речь в Анкаре на встрече председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича с главой турецкого правительства Бинали Йылдырымом, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.

Михаил Мясникович приветствовал итоги прошедших в Турции выборов и отметил, что глава белорусского государства Александр Лукашенко был в числе первых зарубежных лидеров, направивших поздравительное послание Реджепу Тайипу Эрдогану.

Председатель Совета Республики также поблагодарил Бинали Йылдырыма за личный вклад в развитие белорусско-турецких отношений, заметив, что нынешняя встреча уже третья в течение нынешнего года, что свидетельствует о высокой динамике в развитии отношений, которую необходимо и впредь сохранять.

В свою очередь глава турецкого правительства с теплотой вспомнил свой визит в Беларусь и подтвердил дружественный характер отношений, которые имеют стратегический потенциал. Бинали Йылдырым, в частности, отметил развитие торговых отношений и перспективу выхода на объем в $1 млрд в двустороннем товарообороте к концу года, а также хорошие условия для турецкого бизнеса по инвестированию на территории Беларуси.

Как сообщалось БЕЛТА, кандидатура Бинали Йылдырыма выдвинута на пост нового спикера парламента, выборы которого должны состояться уже 13 июля. Должность премьер-министра, согласно внесенным в Конституцию поправкам, будет упразднена. Бинали Йылдырым на встрече с Михаилом Мясниковичем подчеркнул, что вне зависимости от занимаемой должности он и далее будет прилагать усилия по поддержанию и развитию дружественных отношений с Беларусью. Он также отметил, что в Турции в начале следующего года ожидают с визитом главу белорусского государства.

Ранее в Анкаре Михаил Мясникович также провел встречу с исполняющим обязанности спикера парламента Турции Исмаилом Кахраманом, стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества.

Председатель Совета Республики Национального собрания находится в Турции во главе белорусской делегации для участия в церемонии инаугурации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.-0-