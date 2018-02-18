18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция могут перейти во взаимной торговле на расчеты в национальных валютах, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"В плане финансирования мы можем перейти к торговле на основе национальных валют. На основании договоренностей между национальными банками Беларуси и Турции мы можем реализовывать такое сотрудничество", - считает Бинали Йылдырым.

По словам турецкого премьер-министра, Беларусь - продвинутая страна в аграрном секторе, автомобилестроении, производстве грузовых автомобилей. "Также в свободных экономических зонах в Беларуси можно совместно производить комплектующие для автомобилей. Мы можем вместе инвестировать, продавать продукцию в третьи страны", - отметил он. Турция открыта для инвестиций в сферах, где Беларусь традиционно сильна, - производстве грузовых автомобилей, комбайнов, зерноуборочной и снегоуборочной техники.

Турецкие инвесторы вкладывают деньги в Беларуси в строительство гостиниц, жилья и предприятий. "Турецкие подрядчики хорошо работают в Беларуси, и на достигнутом мы останавливаться не намерены", - сказал Бинали Йылдырым.

Кроме того, премьер-министр Турции считает перспективным сотрудничество в сфере цифровых технологий, тем более что в Беларуси активно развивается инфраструктура для цифровизации экономики и правовая база.

Увеличение числа прямых рейсов между Беларусью и Турцией поспособствует росту взаимных туристических потоков. "Беларусь является островом стабильности в регионе, страной доверия, здесь нет внешних угроз и терроризма", - подчеркнул Бинали Йылдырым.-0-