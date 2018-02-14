Беларусь и Турция подписали документы по расширению сотрудничества

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция подписали сегодня в Минске ряд документов по расширению сотрудничества в различных сферах, передает корреспондент БЕЛТА.
Правительства Беларуси и Турции подписали соглашение о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций, а также соглашение о международной комбинированной перевозке товаров. Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере спорта между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Турции, протокол обмена ратификационными грамотами договора между Беларусью и Турцией о правовой помощи по гражданским, хозяйственным и уголовным делам.
Государственный комитет по стандартизации Беларуси и Турецкий институт стандартов подписали план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании по вопросам технического сотрудничества.
О взаимодействии договорились также национальные библиотеки двух стран.
Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества заключили Белорусский инновационный фонд и Совет по научно-техническим исследованиям Турции.
Подписание документов состоялось по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с турецким коллегой Бинали Йылдырымом.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN