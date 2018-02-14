Беларусь и Турция подписали документы по расширению сотрудничества

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция подписали сегодня в Минске ряд документов по расширению сотрудничества в различных сферах, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительства Беларуси и Турции подписали соглашение о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций, а также соглашение о международной комбинированной перевозке товаров. Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере спорта между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Турции, протокол обмена ратификационными грамотами договора между Беларусью и Турцией о правовой помощи по гражданским, хозяйственным и уголовным делам.

Государственный комитет по стандартизации Беларуси и Турецкий институт стандартов подписали план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании по вопросам технического сотрудничества.

О взаимодействии договорились также национальные библиотеки двух стран.

Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества заключили Белорусский инновационный фонд и Совет по научно-техническим исследованиям Турции.

Подписание документов состоялось по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с турецким коллегой Бинали Йылдырымом.-0-

Беларусь и Турция могут достичь товарооборота в $1,5 млрд - Кобяков Товарооборот Беларуси и Турции за последние 10 лет увеличился более чем в 5 раз и по итогам 2017 года вплотную приблизился к отметке в $1 млрд. "Тем не менее, нам еще есть над чем работать", - отметил Андрей Кобяков.

Кобяков предложил Йылдырыму обсудить создание в Беларуси банка с турецким капиталом "Нам необходимо оптимизировать логистику доставки грузов с проработкой новых транспортных маршрутов, обсудить создание банка с турецким капиталом в Беларуси", - считает Андрей Кобяков.

Беларусь заинтересована в создании с Турцией совместных сборочных производств "Два крупных промышленных предприятия - "Гомсельмаш" и "Амкодор" - уже ведут работу с партнерами по созданию в Турции сборочных производств сельскохозяйственных комбайнов, а также строительной, коммунальной и иной специальной техники", - отметил Андрей Кобяков.

Турция готова работать с Беларусью на рынках Африки и Ближнего Востока - Йылдырым "Мы полностью поддерживаем инициативу Беларуси выйти на рынки Африки и Ближнего Востока путем осуществления совместных инвестиций", - сказал Бинали Йылдырым.