12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция подтверждают намерение увеличить взаимный товарооборот до $1 млрд. Об этом шла речь на встрече белорусской парламентской делегации во главе с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерием Воронецким с председателем Комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В частности, Волкан Бозкыр подчеркнул, что Турция стремится к укреплению отношений с Беларусью. "Отметив, что в настоящее время объем товарооборота между странами составляет $605 млн, парламентарий заявил, что Турция хотела бы увеличить его до $1 млрд", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь Валерий Воронецкий обратил внимание, что Беларусь считает Турцию надежным другом и партнером. Он добавил, что развитие всесторонних отношений с Турцией имеет большое значение для белорусской стороны.

Кроме того, во время визита в Анкару парламентская делегация встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом. "Стороны выразили удовлетворение конструктивным характером белорусско-турецких отношений и подчеркнули необходимость наращивания всестороннего взаимовыгодного сотрудничества", - отметили в пресс-службе.-0-