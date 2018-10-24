24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция продолжают проработку проекта по организации грузового сообщения по Днепру. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Речь идет о строительстве порта в районе деревни Нижние Жары Брагинского района Гомельской области. "Белорусская и турецкая сторона ведут проработку как себестоимости, так и рентабельности этого проекта, изучают, в какие сроки он может быть реализован, - заявила Кезбан Нилвана Дарама. - Сейчас этот вопрос серьезнейшим образом прорабатывается во всех аспектах".

По словам посла, на данный момент проводится поиск финансовых источников для реализации проекта. Дипломат подчеркнула, что его осуществление станет альтернативой для перевозчиков двух стран, у которых появится возможность поставлять груз по более низким ценам.

Ранее тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на различных уровнях как во время белорусско-турецких, так и белорусско-украинских контактов. Осенью 2017 года руководители Гомельской и Херсонской областей, а также ООО СП "НИБУЛОН" (г.Николаев) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации проекта по восстановлению судоходства по Днепру. Идея проекта состоит в том, чтобы загружать на территории Беларуси суда смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снижает стоимость доставки.

В его рамках планируется строительство порта "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района, который находится практически на границе с Украиной, а также будет проведено углубление фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем. Данный порт в перспективе может стать крупным транзитным узлом, соединяющим восточную и западную части нового Шелкового пути из Китая в Европу и позволит организовать поставку белорусской продукции на экспорт по Днепру в Черное море.

В августе сообщалось, что проектом заинтересовались три турецкие компании.-0-