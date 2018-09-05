Беларусь и Турция рассчитывают перейти на торговлю в национальных валютах

5 сентября, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Беларусь и Турция рассчитывают перейти на торговлю в нацвалютах, заявил посол Беларуси в Анкаре Андрей Савиных.
"Уверен, что в нынешнем году товарооборот между Турцией и Беларусью превысит $1 млрд. Пришло время перейти в торговле на расчеты в турецкой лире и белорусских рублях", - сказал дипломат.
Он отметил, что переход на расчеты в нацвалютах поспособствует росту товарооборота.
Андрей Савиных сообщил, что один из ведущих банков Турции ведет переговоры по вопросу инвестиций в экономику Беларуси. Дипломат выразил надежду на дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.-0-
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