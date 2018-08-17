Беларусь и Украина накануне I Форума регионов проведут заседание межправкомиссии

17 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы подготовки к первого Форуму регионов Беларуси и Украины обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси Игоря Сокола с заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Тарасом Токарским. Об этом сообщается на сайте белорусской дипломатической миссии в Киеве.

На встрече рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием торгово-экономических отношений между двумя странами, в том числе в контексте предстоящего 25-26 октября в Гомеле первого Форума регионов Беларуси и Украины. Отдельно была затронута тематика проведения 26-го заседания межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое планируется накануне форума.

По инициативе белорусской стороны обсуждались также вопросы устранения барьеров во взаимной торговле Беларуси и Украины.-0-