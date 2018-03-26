Беларусь и Украина обсудили укрепление сотрудничества в части денежно-кредитной и валютной политики

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители центральных банков Беларуси и Украины обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества по вопросам денежно-кредитной и валютной политики, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

"Текущая экономическая ситуация и дальнейшее укрепление сотрудничества по вопросам денежно-кредитной и валютной политики обсуждены на 13-м заседании консультативного совета центральных банков Беларуси и Украины, которое состоялось в Минске 26 марта с участием заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица и заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, других представителей центральных банков двух стран", - пояснили в управлении.

Во время встречи

Участники встречи обсудили реализацию денежно-кредитной политики и итоги работы банковских систем Беларуси и Украины в 2017 году, развитие платежных рынков двух стран. Стороны поделились опытом по реализации программ "Твининг" в рамках взаимодействия с центральными банками Европейского союза, а также рассмотрели вопросы правового регулирования и практического применения счетов эскроу (договора условного депонирования). Кроме того, представители центробанков договорились продолжить взаимодействие в области обучения персонала и технического сотрудничества.

"Уверен, что наша сегодняшняя встреча станет очередным шагом для продолжения позитивного и нужного для наших стран и народов сотрудничества национальных банков", - отметил зампред правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц.

"Несомненно, такие мероприятия способствуют развитию коммуникаций и обмену опытом по ключевым направлениям деятельности центральных банков. Развитие финансовых рынков и инструментов несет в себе как преимущества, так и вызовы, и изучение опыта коллег всегда является сильным преимуществом для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также экономического роста наших стран", - подчеркнул заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Первое заседание консультативного совета центральных банков Беларуси и Украины состоялось в мае 2002 года. Консультативный совет был создан для содействия развитию внешнеэкономических отношений между двумя странами, валютных рынков и платежных систем, улучшения условий деятельности субъектов хозяйствования. В его задачи и функции входит подготовка и организация выполнения двусторонних соглашений в области банковской деятельности, решение текущих проблем двустороннего сотрудничества и обмен опытом.-0-

Фото Максима Гучека