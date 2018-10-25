Беларусь и Украина обсудят вопросы кооперации в области фармпромышленности

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украины на I Форуме регионов Беларуси и Украины обсудят вопросы кооперации в области фармпромышленности, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Переговоры пройдут сегодня в Гомеле в формате круглого стола. Состоится презентация белорусских фармпредприятий. Они представят экспортный потенциал, прозвучат предложения по производственной кооперации с фармпредприятиями Украины. От белорусской стороны в переговорах примут участие РУП "Белмедпрепараты", Борисовский завод медицинских препаратов, УП "Минскинтеркапс", ОАО "Экзон", ЗАО "БелАсептика".

По итогам планируется подписание меморандума о сотрудничестве между РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" и Общественным союзом "Ассоциация производителей фитосырья Украины".

Во время форума 16 государственных научных медицинских организаций страны представят результаты исследований и разработок в области медицины, итогом которых стали новые методы оказания медицинской помощи (лечения, диагностики, профилактики заболеваний, реабилитации пациентов). Отечественные фармпроизводители системы холдинга "Белфармпром" презентуют оригинальные и генерические лекарственные средства для лечения социально значимых заболеваний.

Кроме того, проходит международная научно-практическая конференция "Современные подходы к продвижению здоровья".

I Форум регионов Беларуси и Украины проходит 25-26 октября в Гомеле.-0-