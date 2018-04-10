10 апреля, Киев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина рассчитывают в 2018 году увеличить товарооборот до $5,5-6 млрд, сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол после торжественного открытия в Киеве выставки Made in Belarus, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство поставило задачу в 2019 году вернуться к товарообороту в $8 млрд, который был в 2012 году, - это был рекордный результат. Потом в силу объективных причин он упал, в прошлом году товарооборот вырос по сравнению с 2016 годом. За два месяца этого года у нас уже $700 млн, из которых $400 млн - наш экспорт. Думаю, что по итогу года мы должны выйти на $5,5-6 млрд", - сказал посол.

Белорусский экспорт по итогам 2017 года увеличился на 18% до $3,7 млрд, импорт из Украины вырос почти на 24% ($1,2 млрд). Говоря о том, за счет чего планируется наращивать взаимный товарооборот, Игорь Сокол уточнил, что в первую очередь речь идет о поставках в Украину продукции машиностроительного комплекса, нефтехимии, легкой промышленности, продовольствия. Из Украины в Беларусь поставляется в основном продукция агропромышленного комплекса.

"Надеемся, что результатом работы выставки станут не только заключенные контракты на взаимную поставку продукции, но и договоренности о более тесных формах сотрудничества, таких как создание совместных производств и производственная кооперация. Уверен, что в ходе предстоящих встреч будет заложен прочный фундамент для реализации на территории двух стран перспективных проектов и максимально полного использования промышленного и интеллектуального потенциала Беларуси и Украины", - подчеркнул посол.

По словам Игоря Сокола, еще одним важнейшим для развития двустороннего сотрудничества мероприятием станет Форум регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре в Гомеле.

Посол также напомнил, что украинские банки активно пользуются теми программами льготного кредитования экспорта, которые есть в Беларуси. В основном речь идет об экспорте продукции машиностроения. "К примеру, это очень выгодные условия для украинских фермеров для приобретения сельхозтехники. С 2015 года мы поставили техники по программам льготного кредитования на $600 млн", - отметил он.

В настоящий момент в Украине работают восемь сборочных производств техники. Осуществляется кооперация в вопросах совместного выпуска коммунальной и пожарной техники. "И это не предел, мы готовы расширять ассортимент техники, которая имеет потенциальный спрос в Украине. Соответствующие наработки имеются", - заявил Игорь Сокол.

Выставка Made in Belarus проходит с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают более 50 белорусских компаний, которые демонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма.

Выставка сопровождается деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием деловой программы стала конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества", которая прошла 10 апреля. В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует БелТПП. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-

Фото Олега Фойницкого.