Беларусь и Украина создали все предпосылки для увеличения взаимного товарооборота в АПК - Смильгинь

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина создали необходимые предпосылки для увеличения взаимного товарооборота в отрасли АПК. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь на открытии 13-го заседания белорусско-украинской рабочей группы по увеличению взаимного присутствия на рынках двух стран сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции, которое проходит во время I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу с удовлетворением отметить, что по итогам работы 2017 года прослеживается положительная динамика сотрудничества с украинскими коллегами в сфере АПК. Эта тенденция продолжается и в текущем году", - сказал Иван Смильгинь.

Украинский рынок - один из основных для Беларуси, занимает третье место по экспорту сельскохозяйственных товаров, что в суммарном выражении составляет $27,1 млн за 8 месяцев текущего года - плюс 23% к аналогичному периоду прошлого года. В основе поставок - молочная и мясная продукция, в основе импорта - белковое сырье (зерно, жмых).

В свою очередь заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета подчеркнул важность созданной за предыдущие годы базы. Наработанные контакты дают основания говорить, что перспективы дальнейшего сотрудничества есть. Он подчеркнул, что Беларусь остается надежным партнером для Украины.

Повестка заседания белорусско-украинской рабочей группы включает вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, ветеринарного и продовольственного надзора, племенного животноводства, государственного сортоиспытания, аграрной логистики, сельскохозяйственного машиностроения, а также научно-технологической деятельности.-0-