12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан планируют создать совместное производство кондитерских изделий. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в кондитерской промышленности. Речь идет о создании лицензионного производства. С белорусской стороны участие в проекте принимает кондитерская фабрика "Коммунарка".

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