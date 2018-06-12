12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан планируют создать совместное производство кондитерских изделий. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в кондитерской промышленности. Речь идет о создании лицензионного производства. С белорусской стороны участие в проекте принимает кондитерская фабрика "Коммунарка".
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