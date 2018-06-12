12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан планируют создать совместные фармпроизводства, сообщил сегодня журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам переговоров с парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Узбекистанская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в фармацевтической отрасли. "Подписана профильная дорожная карта, планируется создание в Узбекистане совместных предприятий в области производства лекарств. Здесь достаточно активно работает компания "Нативита". Намечаются хорошие перспективы", - сказал Михаил Мясникович.

Парламентарии отметили значительное продвижение двустороннего сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. Белорусская компания уже работает в Узбекистане над внедрением автоматизированной системы оплаты за проезд в общественном транспорте. Реализуются и другие проекты.

Сегодня в Минске был подписан меморандум о сотрудничестве между Советом Республики Беларуси и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана. Нигматилла Юлдашев подчеркнул, что парламенты двух стран договорились усилить координацию в международных, региональных межпарламентских организациях, взаимодействие по другим направлениям, которые представляют для сторон взаимный интерес.-0-