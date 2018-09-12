Беларусь и Узбекистан планируют создать совместные предприятия в фармацевтике, машиностроении и АПК

12 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан планируют создать совместные предприятия в фармацевтике, машиностроении и агропромышленном комплексе. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ведем переговоры по инициативе узбекской стороны по созданию предприятий в области машиностроения. Есть интерес к гомельской технике, расширен интерес к технике "Бобруйскагромаша". Также до сегодняшнего дня у нас не было никаких проектов в области агропромышленного производства, поэтому во время визита Президента Беларуси в Узбекистан будем рассматривать вопросы создания совместных производств в области АПК", - рассказал Леонид Маринич.

Речь идет о сотрудничестве в области молочного скотоводства, птицеводства и переработки сельскохозяйственной продукции. "Также мы предлагаем перенять наш опыт по хранению сельскохозяйственной продукции. Узбекистан производит тысячи тонн фруктов, овощей. Но здесь нет такой программы, которая существовала в Беларуси, по строительству овощехранилищ", - добавил посол.

Кроме того, стороны планируют создать два фармацевтических предприятия. Одно будет специализироваться на выпуске онкологических препаратов, другое - на производстве лекарств, разработанных на основе произрастающих в Узбекистане лечебных трав.

По словам дипломата, первый за последние более чем 20 лет официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан станет прорывным моментом в двусторонних отношениях не только в политической, но и в экономической сфере. "Весь пакет документов, который подготовлен к подписанию, те экономические контракты, которые будут подписаны во время бизнес-форума, и встречи глав государств подтверждают, что визит будет взрывным в наших отношениях", - заявил он.

Леонид Маринич подчеркнул, что Беларусь позиционирует себя не как страна, которая приходит только с целью продать свою продукцию. Для нее важно создавать совместные производства, тем самым способствуя развитию как своей национальной экономики, так и экономики партнеров.

"Мы сегодня открыто говорим, что экономика Беларуси и экономика Узбекистана не конкурируют, а дополняют друг друга, - отметил посол. - Мы пришли сюда для того, чтобы создавать рабочие места, участвовать в экономике Узбекистана и от этого иметь подъем и своей экономики".

В январе-июле товарооборот между странами составил $99,5 млн (165,2% к аналогичному периоду 2017 года). Беларусь поставляет в Узбекистан трактора, седельные тягачи, запчасти для автомобильной и сельскохозяйственной техники, шасси с двигателями и кузова для автомобилей, сахар. Импортируется в страну хлопчатобумажная пряжа, виноград, фрукты, орехи, соки, трикотажные полотна.

В Узбекистане работают три сборочных производства белорусской техники. Дорожно-строительные машины выпускает совместное предприятие "Амкодор-Агротехмаш". До конца года там планируют создать завод с полным циклом производства. Линейку техники "Бобруйскагромаша" производит "УзБелАгромаш": это тракторные прицепы, раздатчики-смесители кормов, косилки.

Кроме того, на мощностях Ташкентского завода сельскохозяйственной техники собираются трактора МТЗ. Сотрудничество между предприятиями было начато в 2016 году.-0-