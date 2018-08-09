9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан заинтересованы развивать сотрудничество в текстильной отрасли. Об этом шла речь во время рабочей встречи председателя концерна "Беллегпром" Николая Ефимчика с хокимом (губернатором) Ташкентской области Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна.

В составе узбекской делегации были также Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, консул посольства Узбекистана в Беларуси Хаджи Акбар. "Участники рабочей встречи проявили заинтересованность в развитии сотрудничества в текстильной и кожевенно-обувной отраслях предприятий концерна "Беллегпром" и Узбекистана", - говорится в сообщении.

По итогам рабочей встречи подписан протокол о намерениях между "Беллегпромом" и Ташкентской областью Узбекистана.

Предприятия белорусского концерна экспортируют в Узбекистан в основном швейные и трикотажные изделия, полотна из целлюлозных волокон, искусственные и синтетические ткани, трикотажные полотна, текстильную галантерею. Основу импорта составляют хлопчатобумажная пряжа, хлопковое волокно и трикотажные хлопчатобумажные полотна.-0-

Фото концерна "Беллегпром"