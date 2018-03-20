Беларусь и Великобритания обсудили диверсификацию экспорта и инвестиций

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Грегом Хэндсом обсудили диверсификацию экспортных и инвестиционных потоков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В центре внимания сторон были актуальные вопросы развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, расширения взаимодействия по линии Министерства внешней торговли Великобритании и МИД Беларуси.
Великобритания находится в пятерке крупнейших торговых партнеров Беларуси с общим объемом товарооборота в $2,65 млрд в 2017 году (рост 214,4%). Экспорт из Беларуси составил $2,4 млрд (рост 223%), импорт - $249 млн (рост 156,4%). Великобритания занимает второе место среди стран-инвесторов в экономику Беларуси с общим объемом инвестиций в $2,6 млрд в 2017 году.-0-
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