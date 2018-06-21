Беларусь и Великобритания обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы инвестиционного сотрудничества обсуждались сегодня на встрече первого заместителя министра экономики Дмитрия Крутого с Чрезвычайным и Полномочным послом Великобритании и Северной Ирландии Фионной Гибб. Такая информация размещена на сайте Минэкономики, сообщает БЕЛТА.
В ходе встречи стороны рассмотрели состояние и перспективные направления инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Великобританией, а также обсудили потенциальные сферы для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия.-0-
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