Беларусь и Великобритания обсудили расширение сотрудничества в финансовой и IT-сфере

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение сотрудничества Беларуси и Великобритании в финансовой и IT-сфере обсуждалось на встрече первого заместителя министра экономики Дмитрия Крутого с делегацией парламента Великобритании, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.

"В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Беларусью и Великобританией, а также потенциальные направления для расширения двустороннего взаимодействия - деревообработка, устойчивое развитие, финансовая сфера, а также IT-cектор", - отметили в Минэкономики.

Встреча прошла в ходе визита парламентской делегации Великобритании в Беларусь, нацеленного на дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений.

Дмитрий Крутой проинформировал парламентариев об актуальном состоянии и перспективах социально-экономического развития Беларуси.-0-