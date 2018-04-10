10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла обсудили развитие промышленной кооперации и торгово-экономического сотрудничества. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Олега Паферова с представителями венесуэльской части совместной белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под руководством вице-президента Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Также во встрече приняли участие вице-президент по вопросам экономики и министр продуктивного сельского хозяйства и земель Венесуэлы Вильмар Кастро, министр экономики и финансов Симон Серпа, министр жилой среды и жилья Ильдемаро Вильяроэль, министр базовой, стратегической и социалистической промышленности Хуан Ариас, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и руководитель венесуэльской корпорации внешней торговли Джузеппе Йоффреда.

Участники мероприятия обсуждали широкий спектр вопросов двусторонних отношений, включая развитие промышленной кооперации и торгово-экономического сотрудничества, перспективу имплементации концепции взаимодополняемости экономик двух стран, поиска новых форм финансирования и новых рынков сбыта для совместной продукции. Стороны отметили прогресс в реализации программы "Дорожная карта двустороннего сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу".-0-