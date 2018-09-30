30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам планируют увеличить товарооборот до $0,5 млрд, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, информирует БЕЛТА.

"Мы договорились, что надо выходить на товарооборот $0,5 млрд. Фактически нужно в три раза увеличить то, что сегодня имеем. Мы в беседе с исполняющей обязанности Президента согласились, что в первую очередь этого надо достигать за счет совместных компаний и сотрудничества наших регионов. У них 63 провинции, 100-миллионное население, уровень жизни растет, темпы экономического роста - 6,5% в год, а то и больше. Потенциал есть", - сказал Михаил Мясникович. Рассматривались вопросы создания совместных компаний в первую очередь с Минским автомобильным заводом.

ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о зоне свободной торговли. "Что надо сделать парламентам, чтобы гармонизировать законодательство наших стран, чтобы получить максимальный эффект от этого договора? Мы с председателем Национального собрания Вьетнама обсудили эти вопросы, договорились, что положим это на соответствующий проект соглашения, который скорее всего подпишем во время ее визита к нам в Беларусь в первом полугодии 2019 года", - отметил председатель Совета Республики.

Беларусь и Вьетнам планируют также развивать сотрудничество в области науки и инноваций. "Самое главное, что мы договорились по вопросам, связанным с научно-технологической, научно-инновационной безопасностью. Руководитель Вьетнамской академии наук и технологий в конце этого года будет у нас с визитом по приглашению НАН Беларуси", - добавил Михаил Мясникович.

Вскоре начнется осенняя сессия парламента Беларуси. "На повестке дня много вопросов, связанных с созданием более комфортных условий для бизнеса. Это и вопросы декрета №7, внесения дополнений и изменений в Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, законодательство об инвестиционной деятельности", - рассказал председатель Совета Республики.-0-