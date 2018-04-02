2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам в ближайшее время начнут создание СП по производству молочных продуктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Правительственная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко 28-30 марта совершила официальный визит во Вьетнам.

"Белорусская делегация посетила производственную площадку завода по сборке грузовых автомобилей СП "МАЗ Азия", расположенную в провинции Хынгйен, где заместитель премьер-министра ознакомился с ходом реализации проекта по созданию совместного сборочного производства грузовых автомобилей МАЗ на территории Вьетнама, а также провел переговоры с председателем Народного комитета провинции Хынгйен Нгуен Ван Фонгом. По итогам переговоров подписан ряд контрактов на поставку во Вьетнам белорусской продукции автомобилестроения, в том числе машинокомплектов МАЗ. Согласованы принципиальные позиции сторон по созданию на территории провинции Хынгйен совместного предприятия по производству молочных продуктов, реализация которого начнется в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

В ходе визита Владимир Семашко встретился с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Президент Вьетнама тепло отзывался о своем визите в Беларусь в июне 2017 года и подчеркнул важность реализации договоренностей по итогам этого визита наряду с поддержанием высокого уровня уже налаженных политических и экономических отношений между двумя странами.

В конструктивном и предметном ключе прошли переговоры Владимира Семашко с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. На встрече состоялся обмен мнениями относительно механизмов дальнейшего двустороннего взаимодействия по линии поставок во Вьетнам белорусской автомобильной техники МАЗ по действующему межправительственному протоколу о производстве моторных транспортных средств во Вьетнаме.

Премьер-министр Вьетнама приветствовал создание на территории государств совместных белорусско-вьетнамских производств, а также акцентировал внимание на необходимости консолидации усилий для увеличения товарооборота между двумя странами.

Владимир Семашко встретился с председателем Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Чунгом, рассмотрены условия дальнейших поставок белорусских автобусов для столицы Вьетнама. Кроме того, вьетнамской стороной выражен интерес к сотрудничеству по линии поставок во Вьетнам широкого спектра белорусской автомобильной техники, молочных продуктов и лекарственных препаратов, в том числе путем создания на территории Вьетнама совместных предприятий по производству данных товаров, а также оказанию проектных и строительных услуг.-0-