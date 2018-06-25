25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Замбия планируют расширить экономическое сотрудничество, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Замбии в России Шедреком Чингембу Лувитой по случаю вручения им копий верительных грамот.

Стороны обсудили перспективные направления развития белорусско-замбийского сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено вопросам расширения экономического взаимодействия, укрепления связей между правоохранительными органами двух стран.-0-