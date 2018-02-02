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Беларусь инициирует разработку программы цифровой трансформации ЕАЭС

Экономика 02.02.2018 | 08:39
Во время заседания
Во время заседания

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Беларусь инициирует разработку программы цифровой трансформации Евразийского экономического союза. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня в Алматы на пленарном заседании международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации", передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков подчеркнул, что только скоординированные действия в рамках реализации общей цифровой повестки позволят ЕАЭС закрепиться на лидерских позициях как в масштабе евразийского континента, так и в мире.

В этой связи премьер-министр предложил рассмотреть две белорусские инициативы. Первая - интеграция цифровой инфраструктуры стран ЕАЭС, которая предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление физической инфраструктурой. Предлагается сформировать полноценные цифровые транспортные коридоры в направлении восток-запад.

Вторая инициатива заключается в переходе от согласованной политики в цифровой сфере к единой стратегии стран - участниц союза. ”Мы видим, что на практике наши страны имеют не только различную скорость, но иногда и различное направление преобразований. Это касается и развития цифровой экономики, и законодательства. Вместо объединения усилий мы, в лучшем случае, движемся параллельным курсом”, - констатировал премьер-министр.

С учетом этого Беларусь предлагает разработать общую программу цифровой трансформации ЕАЭС, причем не на уровне общих принципов и подходов (они и так понятны), а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. ”Только в этом случае мы сможем говорить о подлинной, а не декларативной интеграции в цифровой сфере”, - считает Андрей Кобяков.

Ранее главами государств ЕАЭС было одобрено заявление о цифровой повестке союза, приняты основные направления ее реализации и порядок проработки инициатив. "Но практическая реализация идет, прямо скажем, крайне тяжело", - отметил глава белорусского правительства.

Между тем страны союза многое делают на национальном уровне. В Беларуси информатизация объявлена приоритетом, страна сегодня занимает 32 место в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий и намерена войти в топ-30 рейтинга.

Целью форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основная тема дискуссий - интеграция информационных систем государств союза. Программа состоит из пленарной сессии с участием премьер-министров стран СНГ, председателя коллегии ЕЭК и международных экспертов, а также тематических сессий "Инновации и технологическое предпринимательство", "Цифровая повестка ЕАЭС: инициативы и проекты", "Цифровизация промышленности (Индустрия 4.0)", "Цифровая трансформация сельского хозяйства в ЕАЭС".

В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных международных IT-компаний.-0-

Кобяков: в Беларуси создаются максимально привлекательные условия для работы IT-компанийКобяков: в Беларуси создаются максимально привлекательные условия для работы IT-компаний
Беларусь определила цифровую трансформацию приоритетом национального развития.

Кобяков: задача использовать криптовалюты во внутреннем обороте в Беларуси не ставитсяКобяков: задача использовать криптовалюты во внутреннем обороте в Беларуси не ставится
"Мы просто попытались урегулировать отношения по основным инструментам - технологии блокчейн, майнинга, использованию криптовалют. Но еще раз подчеркиваю - мы это делаем в рамках регуляторной площадки, то есть Парка высоких технологий", - отметил премьер-министр.

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Теги
ЕАЭС, заседания, Кобяков
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