Беларусь изучает возможность создания завода по сбору грузовиков в Сирии

15 января, Дамаск /БЕЛТА - Сана/. Министерство промышленности Сирии обсудило с делегацией компании МАЗ возможности строительства завода по сбору грузовиков в Сирии.

Министр промышленности Сирии Мухаммад Юсеф подчеркнул, что сирийское правительство уделяет большое внимание активизации сотрудничества с Беларусью в сферах экономики, промышленности и технологий, а также созданию совместных проектов, в частности по производству грузовиков, автобусов, тракторов и электроприборов.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирии Александр Пономарев подчеркнул важность сотрудничества двух стран в сферах экономики, торговли и промышленности. Он отметил стремление Беларуси укреплять отношения с Сирией на всех уровнях.-0-