Беларусь к ЧМ-2021 по хоккею реконструирует трассы М3 и Р46

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к ЧМ-2021 по хоккею будут реконструированы трассы М3 Минск - Витебск и Р46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи). Стратегия развития транспортной инфраструктуры в Беларуси представлена сегодня на пленарном заседании Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации Министерства транспорта и коммуникаций, во время подготовки к чемпионату мира по хоккею, который состоится в 2021 году в Беларуси и Латвии, проводится подготовительная работа по реконструкции дорог М3 Минск - Витебск и Р46 Лепель - Полоцк- граница Российской Федерации (Юховичи), которые станут одними из основных для движения автомобилей участников и болельщиков.

Кроме того, в 2019 году планируется на условиях частно-государственного партнерства начать реализацию проекта по реконструкции автодороги М10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин.

Предусмотрена реконструкция трассы М7/Е28 Минск - Ошмяны - граница Литовской Республики. На всем протяжении дорога будет соответствовать европейским стандартам по осевым нагрузкам, что значительно повысит транзитную привлекательность международного договора и исключит необходимость введения сезонных ограничений нагрузок на оси грузовых транспортных средств.

В соответствии с подписанным кредитным соглашением о займе между Беларусью и ЕБРР планируется реконструкция участка Р80 Слобода - Паперня. Это позволит продолжить создание второй кольцевой дороги вокруг Минска и разгрузить действующие магистрали от транзитного транспорта.-0-