20 июня 2018 года в отеле "Ренессанс Минск" пройдет бизнес-встреча "Беларусь-Кипр: возможности для делового сотрудничества". Организаторы мероприятия: Торгово-промышленная палата Кипра, Министерство энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра, Белорусская торгово-промышленная палата.

В рамках встречи состоятся презентации "Деловой климат на Кипре: основные тренды", "Кипр - ворота в Европейский союз", "Кипр как центр управления международными фондами" и другие, будет организована контактно-кооперационная биржа с деловыми кругами Кипра в следующих областях: юридические, коммерческие и корпоративные услуги, недвижимость, аудит, бизнес-консалтинг, фидуциарное обслуживание, налоговое планирование, инвестиции, IT и стартапы, туризм. В состав кипрской делегации войдут представители 11 компаний, заинтересованные в установлении контактов с белорусскими коллегами.

В мероприятии примут участие президент Белорусско-Кипрской бизнес-ассоциации, глава делегации Кипра г-жа Пургура, почетный консул Беларуси на Кипре г-н Хрисомилас, торговый советник Республики Кипр в Республике Беларусь г-н Христодулу, представители Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Кипра.

Для участия в мероприятии и B2В-встречах необходимо зарегистрироваться по ссылке .

Исполнительное агентство - EZERIN COMMUNICATION. Контакты для связи: 8 017 294 86 63, 294 81 51, e-mail: cyprus@ezerin.com.

Программа на сайте: investcyprus.by.