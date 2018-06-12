20 июня 2018 года в отеле "Ренессанс Минск" пройдет бизнес-встреча "Беларусь-Кипр: возможности для делового сотрудничества". Организаторы мероприятия: Торгово-промышленная палата Кипра, Министерство энергетики, торговли, промышленности и туризма Кипра, Белорусская торгово-промышленная палата.
В рамках встречи состоятся презентации "Деловой климат на Кипре: основные тренды", "Кипр - ворота в Европейский союз", "Кипр как центр управления международными фондами" и другие, будет организована контактно-кооперационная биржа с деловыми кругами Кипра в следующих областях: юридические, коммерческие и корпоративные услуги, недвижимость, аудит, бизнес-консалтинг, фидуциарное обслуживание, налоговое планирование, инвестиции, IT и стартапы, туризм. В состав кипрской делегации войдут представители 11 компаний, заинтересованные в установлении контактов с белорусскими коллегами.
В мероприятии примут участие президент Белорусско-Кипрской бизнес-ассоциации, глава делегации Кипра г-жа Пургура, почетный консул Беларуси на Кипре г-н Хрисомилас, торговый советник Республики Кипр в Республике Беларусь г-н Христодулу, представители Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Кипра.
Для участия в мероприятии и B2В-встречах необходимо
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