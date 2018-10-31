Беларусь может получить седьмой транш ЕФСР в I квартале 2019 года

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может получить седьмой транш Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа по подготовке седьмого транша продолжается, она не завершена. Надеюсь, что в ближайшее время мы уже на какие-то решения будем выходить. По большому счету, ожидаемые сроки получения седьмого транша - первый квартал следующего года", - сказал Максим Ермолович.

Что касается дополнений в программу реформ, требуемых для получения части кредита, министр отметил, что "существенных изменений там не будет". "Программа сама по себе была целостная и достаточно подробная, описывала весь набор мер макроэкономической сбалансированности и структурных преобразований, поэтому дополнения будут касаться в большей степени стабилизационной части, связанные с усилением отдельных направлений денежно-кредитной политики", - сказал он.

По словам Максима Ермоловича, Беларусь планирует получить от России $630 млн на рефинансирование госдолга в 2019 году. "Объем привлекаемых ресурсов будет соответствовать объему погашения основной части долга перед Российской Федерацией. Этот подход согласован между минфинами и российским Минфином подтвержден. Для нас это возможность рефинансировать часть обязательств по 2019 году", - отметил министр.

Он добавил, что валюта, в которой будут произведены заимствования, еще обсуждается. "Скорее всего, в долларах", - сказал он, добавив, что "мы найдем способ погасить все остальные обязательства".

Руководитель министерства также сообщил, что до конца года планируется погасить внутренние валютные облигации в объеме $500 млн. "Мы планируем в нынешнем году погасить досрочно некоторые обязательства по облигациям, которые привлекали на внутреннем рынке по ставкам, которые, мы считаем, не соответствуют тому качеству портфеля, на который мы ориентируемся", - сказал он. Речь идет об объемах погашения в районе $500 млн.-0-