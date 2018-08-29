Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений на каспийском шельфе

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений в России на каспийском шельфе, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятие "Белоруснефть", которое имеет большой опыт в геологоразведке и добыче нефти, может подключиться к планируемым разработкам месторождений углеводородного сырья на каспийском шельфе", - сказал Сергей Румас.

Товарооборот Беларуси и Астраханской области в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 40% до почти $30 млн. В первом полугодии 2018 года товарооборот уже превысил $20 млн (рост на 56%). "Цифры, конечно, неплохие. Но, наверное, потенциал сотрудничества Астраханской области и Беларуси мог бы быть гораздо выше. Нам есть что предложить друг другу", - считает премьер-министр.

Беларусь заинтересована расширять сотрудничество с Астраханской областью в агропромышленном комплексе. Белорусские предприятия могут предложить аграриям региона широкую линейку продукции, в том числе с использованием финансовых механизмов поддержки экспорта (льготного кредитования, лизинга). Есть планы по созданию на территории Астраханской области торгово-сервисного центра МТЗ - это позволит сделать белорусские трактора и оборудование более доступными для астраханских фермеров. Беларусь готова развивать сотрудничество в растениеводстве, семеноводстве, молочном животноводстве, заинтересована в поставках из российского региона рыбы и рыбного сырья, раннего картофеля, овощной и бахчевой продукции, баранины. Кроме того, Беларуси интересен опыт разведения овец, а также осетровых.

По словам Сергея Румаса, белорусская пассажирская техника сегодня есть во многих регионах России, такие поставки возможны и в Астраханскую область. Речь идет об автобусах, троллейбусах и электробусах. "Амкодор" готов наладить поставки дорожно-строительной техники.

Перспективным может быть сотрудничество между свободной экономической зоной "Витебск" и особой экономической зоной "Лотос". Предприятия, которые являются резидентами этих свободных зон, подписали меморандумы о сотрудничестве, есть взаимный интерес к поставкам.

Беларусь готова также развивать взаимодействие в научной сфере, здравоохранении, образовании, туризме.-0-