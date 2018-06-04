Беларусь может сэкономить до $100 млн на импортозамещении минерального сырья для стройотрасли

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может сэкономить до $100 млн на импортозамещении минерального сырья для строительной отрасли, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"Без учета углеводородного сырья мы импортируем минерально-сырьевых ресурсов на сумму около $200 млн ежегодно. Это фосфаты, гипс, известняк, щебень, пески, глина, гравий, полевой шпат и другое. Эти природные богатства в Беларуси имеются, и их нужно использовать. Поэтому мы ратуем за импортозамещение, за то, чтобы стройиндустрия использовала отечественные стройматериалы. Сокращение объемов импорта данного минерального сырья и замещение своим сырьем может обеспечить экономию до $100 млн", - сказал Андрей Худык.

Он отметил, что планируется усилить как работу государственных предприятий в этом направлении, так и поиск инвесторов на основе концессии. "Государством выделяется около Br11 млн ежегодно на геологоразведочные работы. Но этого недостаточно, поэтому мы планируем привлечь бизнес. Выделяются концессионные участки. Чтобы привлечь инвесторов, мы предоставим бизнесу полную информацию о залежах полезных ископаемых на данных участках", - отметил министр.

"Что касается базальтов, то в Беларуси обнаружены большие запасы, которые могут быть вовлечены в экономику страны. Они поставлены в баланс. Их необходимо использовать в целях импортозамещения. Мы ведем диалог с Минстройархитектуры о применении базальтов в строительной отрасли", - добавил Андрей Худык.-0-

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