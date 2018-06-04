4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может создать первый в Монголии молочный кластер. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром, передает корреспондент БЕЛТА.
"С учетом внимания, которое уделяется правительствами наших стран развитию сельского хозяйства, большие перспективы имеет взаимодействие в области растениеводства, животноводства, ветеринарии. В настоящее время нами изучается возможность реализации комплексного проекта по созданию белорусской стороной первого в Монголии молочного кластера", - отметил Андрей Кобяков. Белорусская сторона также готова поделиться современными технологиями по переработке, хранению и производству сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, Беларусь заинтересована в наращивании поставок в Монголию сельскохозяйственной и специальной техники, а также пассажирских автобусов, коммунальной техники, оборудования и технологий.
Премьер-министр предложил особое внимание уделить проектам производственной кооперации. Белорусская сторона готова создавать с монгольскими партнерами совместные предприятия по выпуску продукции машиностроения.
Есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве в области предотвращения чрезвычайных ситуаций, перспективы в области гуманитарного взаимодействия: науке, образовании, культуре и спорте.
Андрей Кобяков подчеркнул, что Беларусь уделяет особое внимание развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и рассматривает Монголию в качестве перспективного партнера. В 2017 году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. "Можно с уверенностью сказать, что за прошедшую четверть века мы сохранили дружбу, взаимное уважение и партнерство, заложив тем самым хороший фундамент для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества", - заявил глава белорусского правительства.
"Очевидно, что у Беларуси и Монголии еще много неиспользованных возможностей для сотрудничества, и задача правительств обоих государств - не упустить эти возможности, создать условия для их воплощения в конкретные взаимовыгодные экономические проекты. Мы готовы к обсуждению любых направлений сотрудничества", - резюмировал Андрей Кобяков.
Дамдины Цогтбаатар отметил, что Монголия дорожит многолетними отношениями с Беларусью и готова далее развивать сотрудничество. В Монголии ценят белорусские бренды, и это о многом говорит, уверен глава МИД.-0-
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