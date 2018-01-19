Беларусь на "Зеленой неделе" в Берлине обсуждает перспективы развития связей с зарубежными аграриями

19 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Игорем Брыло с 18 по 21 января по приглашению федерального министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристиана Шмидта принимает участие в мероприятиях международной сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя - 2018" в Берлине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Зеленая неделя" - крупнейший мировой форум в области сельского хозяйства и продовольствия. На площади 125 тыс. кв.м свою продукцию и услуги представляют около 1,6 тыс. экспонентов из Германии и более чем 70 стран мира. Ожидается, что выставку посетят свыше 400 тыс. человек.
Белорусская делегация приняла участие в официальной церемонии открытия "Зеленой недели", а также провела двусторонние встречи. В частности, состоялась беседа Игоря Брыло с Кристианом Шмидтом, на которой стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе по обеспечению продовольственной и ветеринарной безопасности. Глава белорусской делегации также пригласил руководителя сельскохозяйственного ведомства ФРГ посетить нашу страну и принять участие в ежегодной международной выставке "Белагро".
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси встретился с руководством министерств сельского хозяйства Болгарии, Грузии, а также еврокомиссаром по здравоохранению и безопасности продовольствия Витянисом Андрюкайтисом. На встречах были детально обсуждены вопросы двустороннего и регионального сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.
На полях мероприятия с Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства ФРГ подписан протокол о стажировках в Германии студентов белорусских аграрных вузов.
Кроме того, запланировано выступление главы белорусской делегации на 10-й Берлинской конференции министров сельского хозяйства, посвященной развитию устойчивого, ответственного и эффективного животноводства будущего. Игорь Брыло представит подходы Беларуси к развитию данного сектора сельского хозяйства.-0-
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