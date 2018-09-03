Беларусь начала активный диалог по присоединению к соглашению ВТО о госзакупках

3 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Беларусь начала активный диалог по присоединению к соглашению Всемирной торговой организации о госзакупках. Об этом заявила сегодня журналистам представитель секретариата ВТО Анна Каролина Мюллер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь в последнее время предприняла значительные шаги по вступлению в ВТО и достаточно активно начала диалог по возможному потенциальному присоединению к соглашению о госзакупках", - сказала Анна Каролина Мюллер.

Она сегодня принимает участие в национальном семинаре по государственным закупкам в Минске. "Эксперты приехали, чтобы донести до госорганов информацию о том, что представляет собой соглашение о государственных закупках ВТО, для того чтобы повысить информированность при принятии дальнейших решений", - пояснила представитель секретариата организации.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович отметил, что на семинаре представлены лучшие мировые практики, которые станут полезными для принятия решений по повышению эффективности системы управления в сфере государственных закупок. Он подчеркнул, что с помощью госзакупок реализуются потребности государства и общества, проводится в жизнь приоритетная политика страны. В 2017 году стоимость заключенных по результатам госзакупок договоров составила около 2,8 млрд евро, что составляет более 6% ВВП Беларуси. По словам министра, принятие закона о госзакупках в новой редакции позволит на законодательном уровне закрепить усовершенствованные механизмы госзакупок, обеспечит прозрачность их проведения, сократит количество недобросовестных посредников и расширит возможности хозяйствующих субъектов по защите их прав и законных интересов.

Владимир Колтович также поблагодарил секретариат ВТО за поддержку Беларуси в стремлении стать членом организации. "Надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем", - резюмировал министр.-0-