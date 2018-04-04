4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена презентовать свои инвестиционные возможности в Пакистане. Вопросы подготовки к данному мероприятию обсудил 4 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович на встрече с государственным министром, председателем Совета по инвестициям Пакистана Наимом Заиндаром. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Исламабаде.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между странами, в том числе в рамках подписанного в мае 2015 года меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством инвестиций и приватизации Беларуси и Советом по инвестициям Пакистана. Достигнута предварительная договоренность о проведении в Пакистане в этом году форума с участием правительственных структур и деловых кругов Беларуси и Пакистана с целью широкой презентации инвестиционных возможностей обеих стран. При этом приоритет будет отдан разработке проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, текстиля, фармацевтики и банковского сектора.

Дипломатические отношения между Беларусью и Исламской Республикой Пакистан установлены 3 февраля 1994 года. После открытия в ноябре 2014 года белорусского посольства в Исламской Республике Пакистан с резиденцией в Исламабаде наблюдается существенная активизация белорусско-пакистанских отношений. В политической сфере взаимная воля к развитию диалога зафиксирована в Исламабадской декларации белорусско-пакистанского партнерства от 29 мая 2015 года, договоре о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Пакистаном от 10 августа 2015 года и совместном заявлении Президента Беларуси и премьер-министра Пакистана от 5 октября 2016 года.

Беларусь и Пакистан тесно взаимодействуют на международной арене в решении насущных вопросов глобальной и региональной повестки дня. Эффективное взаимодействие в этом направлении обеспечивается функционированием постоянно действующего механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел. -0-