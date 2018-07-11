Беларусь намерена сближать позиции с МВФ по ключевым вопросам - Мясникович

11 июля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь намерена сближать позиции с МВФ по ключевым вопросам. Об этом заявил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с главой миссии МВФ по Беларуси Жаком Миньяном, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что белорусская сторона будет рада видеть МВФ в качестве доверенного советника. "И даже по вопросам, где наши позиции не совсем совпадают, мы намерены сближать их, фокусироваться на общем, а не подчеркивать какие-то различия", - сказал он.

Михаил Мясникович отметил, что своей стратегической задачей белорусские власти считают поддержание экономического роста, развитие малого и среднего бизнеса, снижение уязвимости экономики, совершенствование механизма социальной защиты, для чего также приняты соответствующие документы на уровне Президента. "Именно сквозь эту призму мы хотели бы развивать сотрудничество с фондом. И, конечно, оптимальный формат - это совместная программа", - пояснил председатель Совета Республики.

У Беларуси выстроилась хорошая система взаимоотношений с международными организациями, включая Группу Всемирного банка, совет директоров которой утвердил новую страновую стратегию. В этой связи роль МВФ в оценке макроэкономической политики Беларуси имеет особое значение. Михаил Мясникович выразил надежду, что нынешний визит миссии, итоги ее переговоров в правительстве, Нацбанке дадут позитивные сигналы международным финансовым организациям, частным инвесторам по работе и развитию финансово-экономического сотрудничества со страной.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и МВФ. Страна, как констатировал спикер, реализует меры классической программы фонда, но без финансовой поддержки. "Мы, возможно, несколько отклоняемся по срокам, но в принципе придерживаемся матрицы. Обеспечивается рост экономики, - сказал он. - Отсутствие программы с фондом не означает отсутствия реформ. Мы их проводим. Имеет место социальная лояльность к преобразованиям, которые идут в стране". Михаил Мясникович также сделал акцент на том, что согласованная политика проводится на всех уровнях управления.

Председатель Совета Республики обратил особое внимание на целый ряд системных документов по либерализации экономической деятельности, которые были приняты в Беларуси в конце 2017 года. Он пояснил, что речь идет о декрете №7 "О развитии предпринимательства" и пакете нормативных правовых актов, принятых в его развитие. "Это совершенно новый подход, новые условия экономического развития", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Жак Миньян в свою очередь выразил готовность сделать все возможное и наилучшее для Беларуси на посту главы миссии. Он пояснил, что сейчас МВФ находится в так называемом периоде наблюдения за страной. "Мы больше не ведем переговоров по программе, однако похожая работа по наблюдению и надзору за экономической ситуацией ведется по многим странам мира", - сказал глава миссии МВФ. Жак Миньян обратил внимание, что в предыдущие периоды Беларусь предприняла усилия как в части денежно-кредитной, так и бюджетно-налоговой политики, которые оправдали себя и положительно отразились на макроэкономической ситуации. В дальнейшем стороны намерены развивать сотрудничество в рамках планируемых в четвертом квартале 2018 года консультаций с МВФ.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном, которая работает в Беларуси с 9 по 13 июля, является плановой. Ее цель - обзор текущей экономической ситуации в стране.-0-