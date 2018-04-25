Беларусь намерена сохранить объемы поставок молочной продукции в Россию на уровне 2017 года - Минсельхозпрод

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена сохранить объемы поставок молочной продукции в Россию на уровне 2017 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

Вчера состоялись очередные переговоры на экспертном уровне с Минсельхозом России в формате видеоконференции с участием представителей посольства России в Беларуси. На совещании белорусская сторона представила свое видение проблемы функционирования молочного рынка двух стран. "Представленная информация продемонстрировала несостоятельность претензий к белорусским производителям молока в демпинге на рынке России. Кроме того, во время переговоров сблизились позиции сторон в понимании необходимости совершенствования системы учета экспорта молочной продукции, мониторинга ценообразования, принятия мер по обеспечению молочного рынка Союзного государства в первую очередь за счет российских и белорусских производителей на основании разрабатываемых и утверждаемых прогнозных балансов спроса и предложения. Предложение российской стороны о выработке некоего механизма регулирования и контроля общего молочного рынка будет всесторонне рассмотрено белорусской стороной. Кроме того, белорусская сторона настаивает на сохранении объемов поставок молочной продукции на российский рынок на уровне 2017 года ввиду существующего дефицита молока и планов России по импорту из третьих стран", - сказал Алексей Богданов.

Очередные консультации на техническом уровне по предложению российской стороны запланированы в формате видеоконференции на 26 апреля. Визит российской делегации в Минск, запланированный на 25-26 апреля, перенесен на период после майских праздников.-0-